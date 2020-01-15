Yaşlı kadının feci ölümü
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Yaşlı kadının feci ölümü

Adana'da yaşlı bir kadın 10. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

15.01.2020 08:24 | Son Güncelleme: 15.01.2020 08:35
Yaşlı kadının feci ölümü

'da yaşlı bir kadın 10. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, olay, saat 07.00 sıralarında merkez ilçesi, Mahfesığmaz Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Oturduğu 10. kattaki evininin balkonuna çıkan Nerzan Ünal (65), dengesini kaybederek düştü. Çevredeki vatandaş durumu sağlık ekiplerine bildirdi.


Olay yerine gelen sağlık ekipleri, parke taşı döşeli zemine düşen yaşlı kadının öldüğünü belirledi. Yaşlı kadının cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Kadının oğlu, annesinin cesedine bakarak gözyaşlarına boğuldu. - ADANA

Kaynak: İHA
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