Yaşlı kadının evini sattırmaya çalışan sahte polisler gerçek polisler tarafından yakalandı



BURSA - Bursa'da yaşlı kadının evini sattırmaya çalışan sahte polisler gerçek polisler tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmangazi ilçesine bağlı Akpınar Mahallesinde ikamet eden N.B.isimli yaşlı kadını arayan dolandırıcılar, sahte savcı ve polis yalanıyla korkutup evini satışa çıkarmasını istedi. Dolandırıldığını anlayan kadın polisi arayarak yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaşlı kadının bir kez daha dolandırıcılarla irtibata geçmesini sağladı.

Bu kez telefondaki dolandırıcıya evi 195 bin liraya sattığını belirten N.B. paranın evde hazır olduğunu söyledi. Yaşlı kadına 2 polisin gelip evdeki parayı alacaklarını belirten dolandırıcı kimseye bir şey söylememesini istedi.

Bir gün sonra parayı almak için yaşlı kadının kapısına dayanan E.D.(19), ve dışarıda gözcülük yapan M.K.isimli iki kişi evde saklanan gerçek polisler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.