Yaşlı kadının evinde, torununun sakladığı uyuşturucu ele geçirildi
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Yaşlı kadının evinde, torununun sakladığı uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, bir eve yapılan operasyonda yaklaşık 2 kilogram esrar ile 3 bin 90 uyuşturucu hap ele geçirildi.

24.06.2020 17:31 | Son Güncelleme: 24.06.2020 18:09

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, bir eve yapılan operasyonda yaklaşık 2 kilogram esrar ile 3 bin 90 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Subaşı Mahallesi'ndeki yaşlı bir kadına ait evde yüksek miktarda uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Eve operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada yaklaşık 2 kilogram esrar ile 3 bin 90 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Yaşlı kadının evine uyuşturucuyu sakladığı belirlenen torunu S.K.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yaşlı kadının evinde, torununun sakladığı uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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