Yaşlı kadının evinde, torununun sakladığı uyuşturucu ele geçirildi Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, bir eve yapılan operasyonda yaklaşık 2 kilogram esrar ile 3 bin 90 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, bir eve yapılan operasyonda yaklaşık 2 kilogram esrar ile 3 bin 90 uyuşturucu hap ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Subaşı Mahallesi'ndeki yaşlı bir kadına ait evde yüksek miktarda uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Eve operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada yaklaşık 2 kilogram esrar ile 3 bin 90 uyuşturucu hap ele geçirdi. Yaşlı kadının evine uyuşturucuyu sakladığı belirlenen torunu S.K.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Kaynak: AA