Yaşlı kadının cüzdanını gasbeden şüpheli yakalanıp tutuklandı

ANTALYA'da A.Y. (80) adlı kadının içinde para, telefon ve kartlarının bulunduğu cüzdanını alıp kaçan F.Ö, polis tarafından yakalandı.

ANTALYA'da A.Y. (80) adlı kadının içinde para, telefon ve kartlarının bulunduğu cüzdanını alıp kaçan F.Ö, polis tarafından yakalandı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen gaspçı F.Ö., tutuklandı.

Olay, geçen hafta cumartesi günü akşam saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen A.Y.'nin yanına gelen kamuflaj giyen kişi, kadının içinde para, telefon ve kartların bulunduğu cüzdanını zorla alıp kaçtı. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibiyle birlikte Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Alınan bilgiler doğrultusunda harekete geçen ekipler, kısa sürede gasp olayını F.Ö.'nün gerçekleştirdiğini tespit edip, operasyon düzenledi. Gözaltına alınan F.Ö., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. F.Ö., Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanırken, ele geçirilen telefon ve cüzdan A.Y.'ye teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI