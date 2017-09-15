Yaşlı Kadının Çantasını Böyle Çaldı



ABD’nin Los Angeles şehrinde bir süper markette yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşlı kadının rafa yönelmesini fırsat bilen genç hemcinsi, alışveriş aracındaki çantayı çaldı. Genç kadın çantayı aldıktan sonra hızla oradan uzaklaşırken, yaşlı kadınsa çantasının çalındığını kasada fark etti. Güvenlik kamerası kaydını inceleme altına alan polis de hırsızın peşine düştü.