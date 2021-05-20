YAŞLI KADININ CANSIZ BEDENİ, ZİHİNSEL ENGELLİ KIZLARIYLA KALDIĞI EVDE BULUNDU

ESENLER'de, zihinsel engelli oldukları belirtilen kızlarıyla birlikte yaşayan 84 yaşındaki Dürdane Abay hayatını kaybetti.

ESENLER'de, zihinsel engelli oldukları belirtilen kızlarıyla birlikte yaşayan 84 yaşındaki Dürdane Abay hayatını kaybetti. Evden kokuların gelmesi üzerine komşuların ihbarıyla eve giren polis, Abay'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Kız kardeşler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

84 yaşındaki Dürdane Abay, zihinsel engelli iki kızı ile birlikte Esenler, Kazım Karabekir Mahallesi Bahadır Sokak'ta bulunan 4 katlı evin birinci katında kalıyordu. Yaşlı kadın bir süre önce henüz bilinmeyen bir nedenle hayatını kaybetti. Daireden gelen yoğun koku üzerine apartman sakinleri bu akşam, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Esenler Asayiş Büro Amirliği ekipleri kapıyı çaldı. Kapıyı kız kardeşler açtı. Polis memurları, içeri girdiklerinde çöp dolu evde karşılaştı. İçeride inceleme yapan ekipler, Dürdane Abay'ın cansız bedenini buldu. Dürdane Abay'ın cansız bedeni incelemenin ardından otopsi işlemleri için, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kız kardeşler ise, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Komşuları Sait Çelikdemir, "Binadan koku geliyordu. İki üç gün önce ölmüş. Komşular koku var diye şikayet etti. Ardından polis geldi. Kızları da polis zorla evden çıkartıp götürdü. Evde çöp var, aile normal bir aile değil. Bunların akli dengesinin yerinde olmadığını biliyorum. Üç kişi yaşıyorlar. Anne ve iki kızı. Kızlar 35-40 yaşlarında." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı