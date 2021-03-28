Yaşlı kadının bir çeyrek altını ile 2 bin 900 lirasını gasp eden şüpheliler yakalandı (2)
TUTUKLANDIİzmir'in Menderes ilçesinde, Fadime Kopacak'ın (75) 2 bin 900 TL'si ile çeyrek altınını gasbettiği ileri sürülen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
TUTUKLANDI
İzmir'in Menderes ilçesinde, Fadime Kopacak'ın (75) 2 bin 900 TL'si ile çeyrek altınını gasbettiği ileri sürülen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı