Yaşlı kadının bir çeyrek altını ile 2 bin 900 lirasını gasp eden şüpheliler yakalandı (2)
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Yaşlı kadının bir çeyrek altını ile 2 bin 900 lirasını gasp eden şüpheliler yakalandı (2)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yaşlı kadının bir çeyrek altını ile 2 bin 900 lirasını gasp eden şüpheliler yakalandı (2)

TUTUKLANDIİzmir'in Menderes ilçesinde, Fadime Kopacak'ın (75) 2 bin 900 TL'si ile çeyrek altınını gasbettiği ileri sürülen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

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TUTUKLANDI

İzmir'in Menderes ilçesinde, Fadime Kopacak'ın (75) 2 bin 900 TL'si ile çeyrek altınını gasbettiği ileri sürülen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

İZMİR,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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