Yaşlı kadının bankadan çektiği parayı çalan 3 şüpheli tutuklandı Adana'da bir kadının oğlunun düğün masrafları için bankadan çektiği 5 bin 100 lirayı kapkaç yöntemiyle çaldıkları öne sürülen 3 zanl tutuklandı.

Adana'da bir kadının oğlunun düğün masrafları için bankadan çektiği 5 bin 100 lirayı kapkaç yöntemiyle çaldıkları öne sürülen 3 zanl tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Cennet Arıkan (64), oğlunun düğün alışverişinde kullanmak için merkez Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi'ndeki banka şubesine giderek hesabındaki 5 bin 100 lirayı çekti.

Daha sonra bankadan ayrılan Arıkan'ın içinde parasının bulunduğu çantası arkasından yaklaşan iki kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı.

Olayın bildirilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Ekip, görüntülerden şüphelilerin olaydan önce banka şubesine yakın yerdeki bir akaryakıt istasyonuna gittiğini belirledi.

Buranın güvenlik kamerası görüntülerinde, üç zanlıdan birinin akaryakıt istasyonunun market bölümüne gidip tıbbi maske aldığı ve satın aldığı maskeyi arkadaşına verdiği görüldü.

Ekip, görüntülerden zanlıların "hırsızlık", "yağma", "kapkaç", "adam yaralama", "mala zarar verme", "güveni kötüye kullanma" gibi emniyette çok sayıda kaydı bulunan Cumali A. (21), Muhammet Ş. (19) ve Özgür O. (20) olduğunu tespit etti.

Şüpheliler, ekiplerin yaptığı çalışmayla yakalandı. Gözaltına alınan zanlılardan Cumali A'nın kadını bankada takip ettiği ve parayı çekmesiyle arkadaşlarına bildirdiği, Muhammet Ş'nin motosikleti kullandığı, Özgür O'nun da paranın içinde olduğu çantayı aldığı öne sürüdü.

Polis ifadelerinde çaldıkları parayı harcadıklarını söyleyen şüpheliler emniyetteki işlemin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildi.

Daha sonra adliyeye sevk edilen üç zanlı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre, iki zanlıdan biri yaya olarak, diğeri de yaya olarak kadını takip ediyor. Kadının arkasından yaya olarak ilerleyen şüpheli, elindeki çantayı hızla alarak motosiklete binip arkadaşıyla olay yerinden uzaklaşıyor. Çantası çalınan kadının ise şüphelilerin arkasından koştuğu görülüyor.

Kaynak: AA