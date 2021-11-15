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Yaşlı kadının bagajda yolculuğu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yaşlı kadının bagajda yolculuğu

Adıyaman'da yaşlı bir kadının otomobil bagajındaki tehlikeli yolculuğu görenleri şaşkına çevirdi.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da yaşlı bir kadının otomobil bagajındaki tehlikeli yolculuğu görenleri şaşkına çevirdi.

Adıyaman-Samsat karayolu üzerinde ilerleyen otomobildeki ilginç yolculuk diğer sürücülerin dikkatinden kaçmadı. Samsat'tan Adıyaman istikametine giden otomobilin kapağı açık olan bagajda yaşlı bir kadın gören sürücüler bu anı cep telefonuyla görüntüledi.

Hayatını hiçe sayan bu tehlikeli yolculukta, yaşlı kadının bagaj içerisinde oturarak yolculuk yaptığı görülüyor. - ADIYAMAN

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