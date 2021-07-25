Yaşlı kadının altın kolyesini çalan 3 kardeş tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yaşlı kadının altın kolyesini çalan 3 kardeş tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yaşlı kadının altın kolyesini çalan 3 kardeş tutuklandı Adana'da yaşlı kadının boynundaki altın kolyesini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kardeş tutuklandı.

Yaşlı kadının altın kolyesini çalan 3 kardeş tutuklandı

ADANA - Adana'da yaşlı kadının boynundaki altın kolyesini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kardeş tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, geçen Cuma günü merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Aysel B. (77), evinden çıkıp sokakta gezintiye çıktı. Yürüme güçlüğü çeken Aysel B, yürüteç yardımıyla sokakta ilerlediği sırada yanına yaklaşan 3 kişi, yaşlı kadınla önce sohbet etti ardından da boynundaki altın kolyeyi alıp kaçtı.

Kadının yardım istemesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin İbrahim S. (18), ağabeyi Şehmus S. ve kardeşi B.S. olduğunu belirledi.

3 kardeş Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki evlerine yapılan baskınla yakalandı. Gözaltına alınan kardeşlerin, "kapkaç" ve "hırsızlık" olaylarından emniyette çok sayıda suç kayıtlarının olduğu, ayrıca Şehmus S'nin hırsızlık, B.S'nin de kapkaç suçundan arandığı öğrenildi.

Emniyete götürülen 3 kardeşin ifadelerinde haklarındaki suçlamaları kabul etmedikleri de öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaşlı kadının altın kolyesini çalan 3 kardeş tutuklandı
Yaşlı kadının altın kolyesini çalan 3 kardeş tutuklandı
Yaşlı kadının altın kolyesini çalan 3 kardeş tutuklandı
Yaşlı kadının altın kolyesini çalan 3 kardeş tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici

Son dakika haber... Rastgele ateş açan motosikletli magandalar mahalleye korku saldı...O anlar kamerada
Son dakika haber... Rastgele ateş açan motosikletli magandalar mahalleye korku saldı...O anlar kamerada
Şüpheli araçta ilginç manzara! 2 kişilik panelvana tam 19 kişiyi sığdırıp denize gitmişler
Şüpheli araçta ilginç manzara! 2 kişilik panelvana tam 19 kişiyi sığdırıp denize gitmişler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Hulusi Akar Mustafa Sarıgül Nimetullah Erdoğmuş Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Seda Sayan Hülya Avşar Kenan Doğulu Kaan Yıldırım
Spor Muslera Can Bartu Aytaç Kara Serdar Aziz Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yaşlı kadının altın kolyesini çalan 3 kardeş tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.7.2021 10:31:27. #1.15#

title