Yaşlı kadını telefonla dolandırarak 3 milyon lirasını alan şahıs adliyeye sevk edildi - Haberler
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Yaşlı kadını telefonla dolandırarak 3 milyon lirasını alan şahıs adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı / Ali Soydemir - Haberler | Yerel

Yaşlı kadını telefonla dolandırarak 3 milyon lirasını alan şahıs adliyeye sevk edildi Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşlı kadını telefonla dolandırarak 3 milyon lirasını alan ve polisin operasyonu ile yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Yaşlı kadını telefonla dolandırarak 3 milyon lirasını alan şahıs adliyeye sevk edildi

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşlı kadını telefonla dolandırarak 3 milyon lirasını alan ve polisin operasyonu ile yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre olay Nazilli merkez Aydoğdu Mahallesinde meydana geldi. Emekli gurbetçi olduğu öğrenilen H.G. isimli yaşlı bayanı telefonla arayarak kendisini asker, polis, hakim ve savcı gibi tanıtan dolandırıcılar iki ay içerisinde toplam 3 Milyon TL dolandırdı. Son olarak tekrar dolandırıcıların telefonla arayıp para istemesi üzerine Polise müracaat eden yaşlı kadın dolandırıldığını anladı. Nazilli Polisinin saatlerce hazırlandığı operasyona 9 ekip katıldı. Her sokakta tedbir alan polis ekipleri yaşlı kadından parayı teslim almak üzere buluşma yerine gelince düğmeye bastı. Polisler şüpheliyi kovalamaca sonucu yakaladı. Film sahnelerini aratmayan operasyon sonrası yakalanan İ.E.H. isimli şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Nazilli Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli basın mensuplarının sorularını ise yanıtsız bıraktı.

Yaşlı kadını telefonla dolandırarak 3 milyon lirasını alan şahıs adliyeye sevk edildi

Yaşlı kadını telefonla dolandırarak 3 milyon lirasını alan şahıs adliyeye sevk edildi

Yaşlı kadını telefonla dolandırarak 3 milyon lirasını alan şahıs adliyeye sevk edildi

Yaşlı kadını telefonla dolandırarak 3 milyon lirasını alan şahıs adliyeye sevk edildi

Yaşlı kadını telefonla dolandırarak 3 milyon lirasını alan şahıs adliyeye sevk edildi

Yaşlı kadını telefonla dolandırarak 3 milyon lirasını alan şahıs adliyeye sevk edildi

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İhlas Haber Ajansı / Ali Soydemir - Son Dakika Haberleri

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