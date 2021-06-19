Yaşlı kadını öldüresiye döverek ziynet eşyalarını alan zanlı tutuklandı
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Yaşlı kadını öldüresiye döverek ziynet eşyalarını alan zanlı tutuklandı

Yaşlı kadını öldüresiye döverek ziynet eşyalarını alan zanlı tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yaşlı kadını öldüresiye döverek ziynet eşyalarını alan zanlı tutuklandı.

Yaşlı kadını öldüresiye döverek ziynet eşyalarını alan zanlı tutuklandı. Olayla ilgili konuşan Refika Şafak ise, "Beni öldüm diye bıraktı" dedi.

Dün öğle saatlerinde Erzincan Yunus Emre Mahallesi'nde ikamet eden 78 yaşındaki Refika Şafak'ı oturduğu evin sabit telefonundan arayan ve kendilerini jandarma personeli olarak tanıtan şüpheli şahıslarla, Refika Şafak'a kimliğinin bir hırsızlık olayına karıştığını, hırsızlık şebekesinin elinde olduğunu, şebekeye yönelik operasyon düzenleneceğini, ikametine jandarma görevlilerinin gelip arama yapacağını söyledi. Refika Şafak'ın evine gönderdikleri E.U (20) isimli şahıs para ve ziynet eşyaları vermemek için direndiği sırada eve zorla girip yaşlı kadını darp etti. 2 bin 300 Euro ve 74 bin lira değerindeki 5 adet 150 gram bileziği alarak evden kaçtı. Erzincan Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan titiz çalışmalar sonucu şüpheli E.U'nun Tunceli'ye ticari taksi ile kaçtığı tespit edildi. Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Tunceli merkezde yakalanarak Erzincan'a intikal ettirildi. Yaşlı kadından zorla alınan 2 bin 300 Euro ve 5 bilezik şahsın üzerinde ele geçirilirken, Sağlık kontrolü sonrası adliyeye çıkarılan E.U, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Darp edilen Refika Şafak açıklamasında, Dolandırıcı şahıslar önce telefonla arayarak, "Teyze senin nüfus kağıdının üzerine hırsızlık olayı olmuş. Gelip senin evini arayacaklar. Evinde bir hırsızlık olayı var mı? Bir emanet var mı? Jandarma evini aramaya gelecek. Evinde neyin var neyin yoksa haber ver ki polis jandarma eve gelince seni suçlu tutmasın. Seni suçlu tutarlarsa, inkar edersen eğer senin elini ayağını bağlarlar, kameraya çekip seni hapse koyarlar" diye konuşarak yaşlı kadını korkuttu.

Refika Şafak telefon konuşmasından sonra, eşinin Cuma namazına gittiği esnada birden eve gelerek içeri girdi. Yaşlı kadının, gelen şahsın hırsız olduğunu anlaması üzerine verdiği altınları geri istedi. Bu esnada yaşlı kadının boğazına sarılarak darp eden E.U, Refika Şafak'ı öldüresiye darp etti

Refika Şafak açıklamasında "Beni çok hırpaladı. Boğazıma sarıldı. Evin her yeri kan oldu. Herhalde öldüm diye bıraktı" dedi. - ERZİNCAN

Yaşlı kadını öldüresiye döverek ziynet eşyalarını alan zanlı tutuklandı
Yaşlı kadını öldüresiye döverek ziynet eşyalarını alan zanlı tutuklandı
Yaşlı kadını öldüresiye döverek ziynet eşyalarını alan zanlı tutuklandı
Yaşlı kadını öldüresiye döverek ziynet eşyalarını alan zanlı tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Yaşlı kadını öldüresiye döverek ziynet eşyalarını alan zanlı tutuklandı - Haberler
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