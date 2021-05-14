Yaşlı kadını "Milli İstihbarat Teşkilatı üyesiyim" diyerek dolandıran şüpheli yakalandı
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Yaşlı kadını "Milli İstihbarat Teşkilatı üyesiyim" diyerek dolandıran şüpheli yakalandı

Yaşlı kadını 'Milli İstihbarat Teşkilatı üyesiyim' diyerek dolandıran şüpheli yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kendisini "Milli İstihbarat Teşkilatı üyesi" olarak tanıtıp yaşlı bir vatandaşı 195 bin TL ile 20 bin dolar dolandıran şüpheli yakalandı.

Kendisini "Milli İstihbarat Teşkilatı üyesi" olarak tanıtıp yaşlı bir vatandaşı 195 bin TL ile 20 bin dolar dolandıran şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen G.F. serbest bırakıldı.

Şişli'de 12 Mayıs'ta kendisini "Milli İstihbarat Teşkilatı üyesi" olarak tanıtan bir şahıs, M.D.S.K. isimli yaşlı bir vatandaşı arayarak suça karıştığını ve hesabında bulunan paraları kendisine teslim etmesi gerektiğini söyledi.

Çok sayıda ziynet eşyası, 195 bin TL ve 20 bin dolar parayı alarak kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Kamera görüntülerinin incelenmesi ve görüntülerin mağdur yaşlı kadına gösterilmesiyle tespit edilen şüpheli G.F., yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda şüpheli G.F.'nin bir başka dolandırıcılık olayına karıştığı da tespit edildi.

Adliyeye 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan sevk edilen şüpheli G.F. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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