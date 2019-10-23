23.10.2019 15:28

Yaşlı kadını kolundaki bilezikleri için öldürmüştü, ifadesi kan dondurdu

Maltepe'de 80 yaşındaki kadını bilezikleri için boğarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Yaşlı kadını bilezikleri için öldüren zanlı: "Para istedim, vermedi ben de yastıkla boğdum"

İSTANBUL - Maltepe'de 80 yaşındaki kadını kolundaki bilezikleri ve parasını almak için boğarak öldüren katil zanlısı yakalandı. Yaşlı kadının torunun eşi olduğu öğrenilen zanlı adliyeye sevk edilirken, emniyette verdiği ifadede "Para istedim vermedi, ben de yastıkla boğdum" dediği öğrenildi.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Maltepe Aydınevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın en üst katında yaşayan Fatima Karagözgil isimli kadına bir süredir ulaşamayan ve kendisinden haber alamayan yakınları eve giderek içeri girmeye çalıştı. Kendi çabalarıyla eve giremeyen yakınları apartmanın güvenlik görevlisinden yardım istedi. Bunun üzerine güvenlik görevlisi çatıdan dairenin terasına ulaşarak içeri girmeyi başardı. Eve girdiğinde yaşlı kadının yerde hareketsiz şekilde durduğunu gören görevli evin kapısını içeriden açtıktan sonra yakınlarıyla birlikte durumu sağlık ekiplerine ve polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı müdahalenin ardından Karagözgil'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis, boğularak öldürülen yaşlı kadının cüzdanının boş olduğunu ve yakınlarının ifadesine göre, kadının sürekli kolunda takılı olan bileziklerin yerinde olmadığını gördü. Bunun üzerine polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Cinayeti işleyen kişi, yaşlı kadının torununun eşi çıktı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, yaşlı kadının yakınlarının ifadelerini aldı. İfadeleri alınan şahıslardan Fatime Karagözgil'in torunu H.K.'nin kocası olduğu öğrenilen Mustafa K.'nin verdiği çelişkili ifadeler polisi şüphelendirdi. Bunun üzerine Mustafa K.'nin cinayet gününe ait hareketlerini takip eden polis, şahısın Girne Mahallesinde bulunan bir kuyumcuya öğle saatlerinde iki kez gittiğini ve ilk seferde 1 adet yüzük ile 2 adet bilezik, ikinci gidişinde ise 2 adet bilezik bozdurduğunu tespit etti. Bunun üzerine sorguya alınan Mustafa K., suçu itiraf ederek Fatima Karaközgil'i öldürdüğünü kabul etti.

Çaldığı bileziklerin parasını aklamak için eski patronunu kullanmak istedi

Bir süre önce bir pastahanede çalıştığı öğrenilen Mustafa K.'nin eski patronuna borcu olduğu, eşine kısa sürede borçlardan kurtulacaklarını söylediği öğrenildi. Polisin yaptığı incelemede, cinayetin ardından Mustafa K.'nin eşi H.K.'nin banka hesabına para girişi olduğu, bu parayı yatıran kişinin de katil zanlısının eski patronu olduğu belirlendi. Bunun üzerine katil zanlısının eski patronuyla görüşen polis, Mustafa K.'nin cinayetin ardından eski patronuna olan 5 bin TL borcunun yanında kendisine 5 bin TL daha vererek, "Bu parayı eşimin hesabına 'sana olan borcumun ödemesi' şeklinde bir notla gönder" dediği, bu şekilde parayı aklamaya çalıştığını tespit etti.

Katil zanlısının ifadesi kan dondurdu

Gözaltına alınarak emniyete götürülen katil zanlısı Mustafa K.'nin sorgusunda, olay günü Fatima Karagözgil'den borç para istedim. O da bana, "Zaten benim dairemde oturuyorsun, 2 yıldır da para almıyorum senden" dedi ve para vermeyi reddetti. Bunun üzerine onunla tartışmaya başladık. Tartışırken merdivenlerden düştü. Ben de onu yastıkla boğarak öldürdüm" dediği öğrenildi.

Eşinin babaannesi Fatima Karagözgil'i yastıkla boğarak öldüren katil zanlısı Mustafa K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, katil zanlısının cinayetin ardından binadan ayrıldığı, bir başka görüntüde ise boğarak öldürdüğü kadından çaldığı bilezikleri kuyumcuda bozdurduğu görüldü.

Kaynak: İHA