Yaşlı kadını kaçırıp alı koyan şüpheliler adliyede hüngür hüngür ağladı
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Yaşlı kadını kaçırıp alı koyan şüpheliler adliyede hüngür hüngür ağladı

Yaşlı kadını kaçırıp alı koyan şüpheliler adliyede hüngür hüngür ağladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki zihinsel engelli kadını kaçırarak tecavüz ettikleri iddia edilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki zihinsel engelli kadını kaçırarak tecavüz ettikleri iddia edilen zanlılar, adliyeye sevk edildi. Zanlılardan birisi adliyenin önüne geldiğinde gözyaşlarını tutamadı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki yüzde 77 engelli Sibel K. (50), 16 Nisan tarihinde gezmek için evinden dışarıya çıktı. Yaşlı kadının akşam olmasına rağmen eve dönmediğini fark eden yakınları, endişelenerek soluğu polis merkezinde aldı. Burada kayıp ihbarında bulunan yakınları, yaşlı kadını sokak sokak aramaya başladı. İki gün sonra polis ekipleri Sibel K.'nın yakınlarını arayarak, yaşlı kadının polis merkezinde olduğunun haberini verdi. Bunun üzerine yaşlı kadının ailesi ise soluğu polis merkezinde aldı. Polis merkezinde yaşlı kadının Beylikbağı Mahallesi eski muhtarı C.D. ve R.P. isimli şahıslar tarafından kaçırıldığı, 2 gün boyunca alıkonulduğu tespit edildi.

Sibel K.'nın hastanede yapılan sağlık kontrollerinde ise kendisine ilaç içirildiği, darp ve tecavüz edildiği ortaya çıktı. Yaşlı kadını alıkoydukları iddiasıyla gözaltına alınan C.D. ve R.P. adlı şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Polis eşliğinde adliyeye çıkarılan şüphelilerden R.P. ise adliyenin önüne getirildiğinde hüngür hüngür ağlamaya başladı. Adliyede işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, de çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldıkları, soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi. - KOCAELİ

Yaşlı kadını kaçırıp alı koyan şüpheliler adliyede hüngür hüngür ağladı
Yaşlı kadını kaçırıp alı koyan şüpheliler adliyede hüngür hüngür ağladı
Yaşlı kadını kaçırıp alı koyan şüpheliler adliyede hüngür hüngür ağladı
Yaşlı kadını kaçırıp alı koyan şüpheliler adliyede hüngür hüngür ağladı
Yaşlı kadını kaçırıp alı koyan şüpheliler adliyede hüngür hüngür ağladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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