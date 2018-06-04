Yaşlı Kadını Gasp Eden Zanlı Tutuklandı

Gaziantep'te yaşlı kadının çantasını gasp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir caddede yürürken yaşlı bir kadının içerisinde 50 lira, kimlik, banka kartları ve pasaportunun bulunduğu çantayı gasp eden şahsı yakalamak çalışma başlattı.

Ekipler, kapkaçın gerçekleştiği çevrede, iş yeri güvenlik kamera görüntülerini incelenmesi sonucunda, kimliğini belirlediği Ö.U isimli şahsı yakaladı.

Ö.U, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İş yeri güvenlik kamerası görüntülerinde, zanlının gasp sonrası kaçtığı görülüyor.