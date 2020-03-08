Yaşlı kadını ezen sürücü: Bagajdaki tencereler devrildi sandım
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Yaşlı kadını ezen sürücü: Bagajdaki tencereler devrildi sandım - Haber
Aydın, Güncel

Yaşlı kadını ezen sürücü: Bagajdaki tencereler devrildi sandım

ANTALYA'da geri manevra yapan Volkan Ü.'nün (30) kullandığı otomobil, Fatmaana Aydın'ı (80) üzerinden geçti.

08.03.2020 11:59 | Son Güncelleme: 08.03.2020 12:00
Yaşlı kadını ezen sürücü: Bagajdaki tencereler devrildi sandım

ANTALYA'da geri manevra yapan Volkan Ü.'nün (30) kullandığı otomobil, Fatmaana Aydın'ı (80) üzerinden geçti. Yaşlı kadın yoğun bakıma alınırken, sürücü Volkan Ü. ifadesinde, "Tık sesi duydum. Bagajdaki tencereler devrildi sandım" dedi. Volkan Ü., çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaza, 18 Şubat günü saat 11.00 sıralarında, Manavgat ilçesi Taşağıl mevkiinde meydana geldi. Volkan Ü., 07 MGU 84 plakalı otomobili ile geri manevra yaparken, bu sırada evinin bahçesinde dolaşan Fatmaana Aydın'a çarptı. Çevredekilerin seslenmesi üzerine aracı durduran Volkan Ü., otomobilin üzerinden geçtiği yaşlı kadın için 112'yi aradı. Gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Fatmaana Aydın, hastaneye götürüldü. Vücudunda çok sayıda kırık ve iç organlarında ezikler olduğu tespit edilen Aydın, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Volkan Ü. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Volkan Ü., adli kontrolle serbest bırakıldı.

SERBEST BIRAKILMAYA İTİRAZ

Fatmaana Aydın'ın tedavisinin halen sürdüğünü ve durumunun ciddiyetini koruduğunu belirten avukat torunu Mustafa Gökduman, serbest bırakılma kararına itiraz ettiğini söyledi. Volkan Ü.'nün ağır kusurlu olduğunu ve tutuklu yargılanmasını talep ettiğini aktaran Mustafa Gökduman, kaza yerinin trafiğe kapalı alan olduğunu söyledi. Volkan Ü.'nün geri manevra yaparken arkasına bakmadığını tahmin ettiğini kaydeden Gökduman, "İki teker göğsünden iki teker de bacak kısmından geçmiş. 700 kiloluk bir araç anneannemin üzerinden geçmiş. Bacaklar kırık, kaburgalar kırık, omuz çıkmış. Kollarda kırık var. Akciğer ezilmiş. Yaşam destek ünitesine bağlı. Savcı ifadesini alıp serbest bırakılması için talepte bulundu. Mahkemede sanık Volkan Ü., 'Arkama baktım, normal hızda geri geri gidiyordum. Bir tık sesi duydum. Bagajdaki tencerelerin devrildiğini düşündüm' diyor. Burada bir kasıttan söz etmek lazım. Zorlayarak kadının üzerinden geçmiş. Baksaydı görürdü" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haber
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti Haber
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a Putin kendi kahvaltısını önerdi Haber
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a Putin kendi kahvaltısını önerdi
Sadece 16 metrekare olan dükkan 11 milyon liraya satılıyor Haber
Sadece 16 metrekare olan dükkan 11 milyon liraya satılıyor
'Hastayım' diyerek dilendi, yarım günde topladığı para dudak uçuklattı Haber
"Hastayım" diyerek dilendi, yarım günde topladığı para dudak uçuklattı
Öğretmen, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı Haber
Öğretmen, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar James Jeffrey İçişleri Bakanı Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Dilek Yaman Alpaslan Özmol Serenay Sarıkaya
Spor Ersun Yanal Gökhan Gönül Bülent Uygun Emre Belözoğlu Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Türk Kadın Avrupa Yunanistan
Şu an buradasınız: Yaşlı kadını ezen sürücü: Bagajdaki tencereler devrildi sandım - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 12:51:11. #1.14#