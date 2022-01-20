Yaşlı kadını dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı adli kontrolle salıverildi - Haberler
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Yaşlı kadını dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı adli kontrolle salıverildi

Yaşlı kadını dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı adli kontrolle salıverildi
AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'da yaşlı kadının bir milyon liralık altınını dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAMSUN (AA) - Samsun'da yaşlı kadının bir milyon liralık altınını dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 82 yaşındaki kadının bir milyon liralık altınının dolandırıldığı iddiasıyla ilgili çalışma yürüttü.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, A.A. ile F.A'yı "kendisini kamu görevlisi olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık" suçlamasıyla gözaltına aldı.

Kente getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan bir şüpheli tutuklanmıştı.

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AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Cumhuriyet, Samsun, Güncel, Haber

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