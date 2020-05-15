Yaşlı kadını dolandıran zanlıları "dövme" ele verdi Mersin'de, 80 yaşındaki bir kadını kendilerini polis olarak tanıtıp 50 bin lira değerindeki altınlarını alarak dolandırdığı öne sürülen iki zanlı, güvenlik kamerası kayıtları doğrultusunda kimlikleri tespit edilerek gözaltına alındı.

Mersin'de, 80 yaşındaki bir kadını kendilerini polis olarak tanıtıp 50 bin lira değerindeki altınlarını alarak dolandırdığı öne sürülen iki zanlı, güvenlik kamerası kayıtları doğrultusunda kimlikleri tespit edilerek gözaltına alındı.

Akdeniz ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki T.K'yi arayarak, adına çıkarılan 20 GSM hattının suçlarda kullanıldığını ve evde bulunan altınlarda parmak izi çalışması yapılacağını söyleyen iki şüpheli, kadından altınları teslim etmesini istedi.

Evine gelen kişiye 50 bin lira değerindeki altınları poşete koyarak veren T.K, bir süre sonra dolandırıldığını anlayınca polise başvurdu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatarak, çevredeki işletmelerin güvenlik kameralarını inceledi.

Eve otomobille geldikleri belirlenen şüphelilerden birinin kolundaki dövmeye yoğunlaşan ekipler, yaptıkları araştırmada zanlının M.B, aracı kullanan kişinin de F.L. olduğunu tespit etti.

Zanlılardan M.B, bir hafta süren teknik ve fiziki takip sonucu Adana'da ikamet ettiği evinde, şüpheli F.L. ise kentteki adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Zanlıların, maske takarak dolandırdıkları T.K'nin evinin yakınlarında gezmeleri çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA