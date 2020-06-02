Yaşlı kadını darbedip, parasını çalan saldırgan yakalandı AFYONKARAHİSAR'da su isteme bahanesiyle kapıyı açtırdığı Hatice Ayçiçek'i (85) dövüp, evdeki bir miktar parayı alarak kaçan Ö.K. (40), yakalandı.

AFYONKARAHİSAR'da su isteme bahanesiyle kapıyı açtırdığı Hatice Ayçiçek'i (85) dövüp, evdeki bir miktar parayı alarak kaçan Ö.K. (40), yakalandı.

Oğlu ve geliniyle aynı evde yaşayan Hatice Ayçiçek, 29 Mayıs günü çiftçilik ve arıcılık yapan oğlu ile gelini köye gittiği sırada evde tek başına kaldı. Günün erken saatlerinde eve gelen kimliği belirsiz kişi, su isteme bahanesiyle Hatice Ayçiçek'e kapıyı açtırdı. Yaşlı kadın kapıyı açar açmaz üzerine çullanan saldırgan, önce dövdü, ardından da evinde bulunan bir miktar parayı çalarak kaçtı. Hatice Ayçiçek ise hastanede tedaviye alındı.

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, evde ve çevrede inceleme yaptı. Bir binanın güvenlik kamerasına yansıyan şüphelinin Ö.K. olduğu belirlendi. Araştırmalarını derinleştiren polis, şüpheliyi yakalayarak gözaltına alındı. İfadesinde suçunu itiraf eden Ö.K., adliyeye sevk edildi. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Diğer yandan Hatice Ayçiçek'in ise hastanedeki tedavisinin ardından aynı gün evine gönderildiği kaydedildi.

Kaynak: DHA