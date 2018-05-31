Bir Evladın En Zor Anı! 80 Yaşındaki Annesini Boğazı Kesilmiş Halde Buldu
Kahramanmaraş'ta yalnız yaşayan 80 yaşındaki Hanife Akdişli isimli kadın evinde boğazı kesilerek öldürüldü. Yaşlı kadını kanlar içerisinde oğlu buldu.
Kahramanmaraş'ta akşam saatlerinde merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Şeyh Adil Mahallesi'nde yalnız yaşayan Hanife Akdişli (80), evinde boğazı kesilerek öldürüldü. Yaşlı kadını kanlar içerisinde oğlu buldu.
OĞLU KANLAR İÇERİSİNDE BULDU
İddiaya göre Ömer Akdişli annesi Hanife Akdişli'yi telefonla uzun süre aramasına rağmen cevap alamadı. Bunun üzerine endişelenerek eve giden Akdişli, annesi Hanife Akdişli'yi kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadının boğazının kesilerek öldürüldüğünü belirledi.
POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI
Olay yerinde inceleme yapılan incelemenin ardından Hanife Akdişli'nin cesedi otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaşlı kadını öldüren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
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Burda zaten anne acısı çeken bir evlat var biraz empati kurarak yorum yapın bazı vatandaşlar evladin suçlu olduğuna dair yörümcek yapmis ama bazı insanlar evinden ayrılmak istemez yada düzenlerini bozmak istemez kimsenin sanki evlat onu evine almamış gibi muamele yanlış olayın iç yüzünü bilmiyoruz keşke ülkemizde kotu olmasa da insanlar evlerinde rahat yaşasa çocuklar sokakta özgür oynasa kadınlar yolda rahat yürüse dimiCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Öncelikle allah bizi ıslah etsin rahmetli teyzem nur içinde yatsın ve dilerim ki Rabbim kimseyi kimseye muhtaç etmesin kendinden başka aminnnCevap Yaz 4 Yayından KaldırNÜFUS MÜDÜRÜ: adını değiştir 123,,böyle bir isim sana hiç yakışmıyor,,sana ahmet hamdi daha çok yakışıyor.1 2 Yayından Kaldır
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yalnız ınsan her tehlıkeye maruz kalabılır..Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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eger anneni yanlızlığa terk etmeseydin, eğer annen de senin yanında yaşasaydı güven de olurdu ve kimse onun boğazını kesmesdi vicdansız adam. . . şimdi ne kadar üzülsen nafileeCevap Yaz 14 7 Yayından Kaldır