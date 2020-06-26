Yaşlı kadını 800 bin TL dolandıran şahıs kaçarken ayağını kırdı Yaşlı kadını 800 bin TL dolandıran şahıs kaçarken ayağını kırdı Kütahya'da 800 bin TL'lik vurgunun diğer faili Denizli'de yakalandı Özel ekip, 800 bin TL dolandırıcılık olayının failini Denizli'de yakaladı Kütahya'da telefonda kendini polis olarak tanıtıp kandırarak yaşlı kadının 800 bin...

Yaşlı kadını 800 bin TL dolandıran şahıs kaçarken ayağını kırdı

Kütahya'da 800 bin TL'lik vurgunun diğer faili Denizli'de yakalandı

Özel ekip, 800 bin TL dolandırıcılık olayının failini Denizli'de yakaladı

DENİZLİ - Kütahya'da telefonda kendini polis olarak tanıtıp kandırarak yaşlı kadının 800 bin TL'lik altınını dolandıran şahıslardan biri kurulan özel ekip sayesinde Denizli'de eski eşi ve kayınvalidesinin evinden kaçarken yakalandı. Sinan Ş., polis ekiplerinden kaçmak için 3'üncü katın balkonundan atladığı sırada 2 ayağını da kırdı.

Geçtiğimiz günlerde Kütahya'nın Meydan Mahallesinde meydana gelen olayda 67 yaşındaki Fatma Dobur'u arayan dolandırıcılar, "Adınız soygun olayına karıştı" diyerek kiralık kasada bulunan altınlarını almasını istedi. Polis olduğunu söyleyen şahsa güvenen yaşlı kadın, bankada bulunan 800 bin TL değerinde altını alarak evine geldi. Polis yeleği giyen kişi, yaşlı kadından altınları aldıktan sonra kayıplara karıştı. Dolandırıldığını anlayan kadın ise durumu polis ekiplerine ihbar ederek yardım istedi. Şikayet üzerine harekete geçen Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubeye bağlı Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğince kurulan özel ekip harekete geçti. Titizlikle çalışan özel ekip şahıslardan 39 yaşındaki M.E.D.'yi geçtiğimiz günlerde Kuşadası'nda yakaladı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan M.E.D. ceza evine gönderildi.

Özel ekip bir hafta Denizli'de şahsı takip etti

Dolandırıcılık olayının perde arkasına inen özel ekip Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortaklaşa harekete geçti. Özel ekip, Sinan Ş.'ye, eski eşi ve eski kayınvalidesi olduğu iddia edilen Arzu Y. ile Ferizan Ç.'yi takibe alarak Sinan Ş.'ye ulaştı. Denizli'de Sinan Ş.'nin eski eşi Arzu Y. ve kayınvalidesinin Ferizan Ç.'nin evine geldiği tespit ederek harekete geçti. Eski kayınvalide Ferizan Ç.'nin hesap hareketlerini inceleyen ekipler kadının hesabına yüklü miktarda para transferi gerçekleştiğini tespit etti. Özel ekip Sinan Ş.'nin saklandığı evi bir hafta boyunca takibe aldı. Polis ekiplerinin harekete geçerek operasyon için düğmeye bastı. Durumu fark eden Sinan Ş., 3'üncü katın balkonundan atlayarak kaçmak istedi. Balkondan atlayan Sinan Ş., yan binanın inşaat alanına atladığı esnada yere yığıldı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Sinan Ş.'nin 2 ayağının da kırıldığını belirleyerek Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.

"Ben hem arsızım hem hırsızım"

Eski kayınvalide ve eski eş olduğu öne sürülen Ferizan Ç. ve Arzu Y. ise polis ekiplerine zor anlar yaşattı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen eski kayınvalide Ferizan Ç., kendisini görüntüleyen gazetecilere öfkelenerek, "Çekin, ben hem arsızım hem hırsızım. Gidin hırsızları çekin, ben bugüne kadar utanılacak bir şey yapmadım" dedi.

Kaynak: İHA