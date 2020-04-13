Yaşlı kadından kaymakama şaşırtan cevap
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Gaziantep, Araban, Güncel

Yaşlı kadından kaymakama şaşırtan cevap

Korona virüs tedbirleri kapsamında evinden dışarı çıkmayan ihtiyaç sahibi aileleri kapı kapı ziyaret eden Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, gittiği evdeki yaşlı kadına ne yemek istediklerini sorarak, istedikleri yemeği çıkartacaklarını söyledi.

13.04.2020 10:39 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:39
Yaşlı kadından kaymakama şaşırtan cevap

Korona virüs tedbirleri kapsamında evinden dışarı çıkmayan ihtiyaç sahibi aileleri kapı kapı ziyaret eden Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, gittiği evdeki yaşlı kadına ne yemek istediklerini sorarak, istedikleri yemeği çıkartacaklarını söyledi. Yaşlı kadın ise Kaymakam Mutlu'ya "Herkese ne geliyorsa bize de o gelsin" cevabını verdi.

Gaziantep'in Araban ilçesinde Kaymakam Abdulhamit Mutlu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Şehit Sait Demirel aşevinden her gün sıcak yemek yardımı alan 120 ihtiyaç sahibi aileyi ve yaşlıları evlerinde ziyaret ederek hem maaşlarını götürdü hem de yemeklerini ikram etti. Kaymakamın maaş ve yemekleri bizzat getirmesi aileleri hem şaşırttı hem de sevindirdi. Devletin sıcaklığını hisseden vatandaşlar Kaymakam Mutlu'yu dualarla yolcu etti.

Yemek götürdüğü bir ailede yaşlı kadına 'yemekte ne olsun istiyorsunuz, memnun musun" diye soran Kaymakam Mutlu ile kadının diyaloğu herkesin içini ısıttı. Mutlu'nun, "Sen ne istiyorsan onu, o yemeği yapacağız' dediği kadın, "Herkese ne geliyorsa bize de o gelsin" cevabını verdi.

Cevap karşısında şaşıran Kaymakam Mutlu ise liste hazırladığını ve insanların sevdiği yemeklerle listeyi oluşturmak istediğini söyleyerek, ısrarcı oldu. Kaymakam Mutlu'nun ısrarı üzerine ise yaşlı kadın, şehriye çorbası ve nohut yemeği haricindeki her yemeğin olabileceğini söyleyerek, "Dövme çorbası çok güzel oluyor. Kabağı çok severim. Başka da bilmiyorum, ne verirseniz onu yeriz" diye konuştu.

Ziyaret ettiği evlerde Kaymakam Mutlu, yaşlılara dezenfektan da hediye ederek korona virüse karşı uyarılarda bulundu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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