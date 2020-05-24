Yaşlı kadından duygulandıran hareket
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Yaşlı kadından duygulandıran hareket

Antalya'nın Serik ilçesinde arife günü yaptığı ekmekleri ücretsiz dağıtan yaşlı bir kadının, ekmekleri görev başında araçtaki polislere de vermesi duygulandırdı.

Yaşlı kadından duygulandıran hareket
24.05.2020 13:05 | Son Güncelleme: 24.05.2020 13:12

Antalya'nın Serik ilçesinde arife günü yaptığı ekmekleri ücretsiz dağıtan yaşlı bir kadının, ekmekleri görev başında araçtaki polislere de vermesi duygulandırdı.

Serik ilçesinde arife günü yaşlı bir kadın, koltuk değnekleriyle gezerek yaptığı ekmekleri ücretsiz dağıtmaya çalıştı. Görevli polisin aracını durdurmasıyla yaşlı kadın, koltuk değneklerini bir kenara koyarak ekmeklerden polislere de ikram etti. Kadının hareketi duygusal anlar yaşatırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Merkez Mahallesi'nde arife günü evinin önünde tezgahında karlama satan ve olay anını cep telefonuna kayda alan Durmuş Ali Şahin, "Burada karlama satarken bir teyze geldi. Ekmek alır mısınız? diye. Bende satıyor diye düşündüm biraz para vermek istedim. Teyze yok kabul etmem ben arife günü olduğu için dağıtıyorum dedi. Bir şaşırdım yani normalde ekmek dağıtıldığını bilmiyordum. Ondan sonra baktım polis ekipler durdu. 'Teyzem sen ne yapıyorsun' diye. Dışarıda eli bastonlu, yaşı da ileri olduğu için. Teyze dedi ki arife günü olduğu için ekmek dağıtıyorum. Teyze polislere ekmek vermek istedi. Polisler de 'Sen ihtiyacı olana ver, daha sonra evine git' dedi. Polislere olan saygısı ve arife günü ekmek dağıtması beni şaşırttı ve oldum. Demek ki bizim milletimizde böyle şeyle hala devam ediyormuş yani" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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