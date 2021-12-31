Son dakika haber! Kazaya karışan kardeşi için 'Otomobilim çalındı' diye yalan beyanda bulunmuş

ESKİŞEHİR'de yolun karşısına geçmek isteyen Perihan Yalçın'a (62) çarpıp yaralanmasına neden olan otomobilin sürücüsü Kamil A. yakalandı. Kamil A.'nın ehliyetinin olmadığı belirlenirken, kazanın ardından ağabeyi Erdem A.'nın 'Otomobilim çalındı' diyerek polis merkezine başvurduğu tespit edildi.

Kaza, 15 Aralık günü saat 13.30 sıralarında Odunpazarı ilçesi Yeni Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Eşi ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan Perihan Yalçın'a önündeki araçları sollayarak ters şeride geçen 11 DD 791 plakalı otomobil çarptı. Sürücü kaçarken, ağır yaralanan Perihan Yalçın ise çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bu arada kaza iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolun karşısına geçmek isteyen Perihan Yalçın'a önündeki araçları sollayıp karşı şeride geçen otomobilin çarptığı, kadının 2 kez takla atıp yaklaşık 20 metre savrulduğu görüldü.