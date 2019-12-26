Yaşlı kadına kabusu yaşatan kapkaççılar yakalandı

26.12.2019 12:04 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:09

Antalya'da hastane dönüşü yaşlı kadının kapkaç yöntemiyle çantasını çalmaya çalışan 2 kişi yakalandı. Şüphelilerin yaşlı kadının karın kısmına yumruk atarak çantayı almaya çalıştıkları öğrenildi.



Edinilen bilgiye göre olay, saat 15.00 sırasında Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi 23. Sokak üzerinde meydana gelmişti. Rahatsızlandığı için hastaneye giden emekli Rukiye Çakır (78), eve dönüş yolunda 2 kişinin saldırısına uğradı. Saldırganlar, yaşlı kadının boynuna asılı çantasını alıp kaçmaya çalıştı. Şahıslara direnen yaşlı kadın içerisinde kimlik, kredi kartı, 100 lira ve sağlık raporlarının bulunduğu çantasını bırakmayıp bağırarak yardım istedi. Bunun üzerine saldırganlar ara sokaklara kaçarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler Çakır'ın ifadesini almasının ardından eşkale uygun iki saldırgan hakkında çevrede araştırma başlattı. Olayın ardından çalışmaya başlayan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri bölgede güvenlik kamera incelemesi yaptı. Tüm Konyaaltı ilçesini ablukaya alan ekipler kısa sürede şüphelilerin eşkalini belirdi. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen ve çeşitli suçlardan kaydı bulunan M.Ç. ile S.T kısa sürede yakalandı. S.T., Çocuk Şube, M.Ç. ise Asayiş Şube Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



"Yumruk attı"



Rukiye Çakır'ın ise emniyetteki ifadesinde, "20 yaşlarındaki bir kişi sol böbrek kısmıma yumruk atması sonucu sendeledim. Omzumda takılı olan ve içinde 100 lira ile hastane evrakları ve kendime ait çeşitli belgeler vardı. Çantamı çekerek almaya çalıştı. Bu sırada yolun karşısında bulunan bir kişi 'kapkaç' diye bağırınca şahıslar çantamı alamadan kaçtı. Paramın gittiğine acımazdım ama hastane raporlarım ve kimliğim vardı. Onları bu halimle çıkarmam zor olabilirdi" dediği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA