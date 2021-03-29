Yaşlı kadın yol kenarındaki duvarın yanında ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yaşlı kadın yol kenarındaki duvarın yanında ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yaşlı kadın yol kenarındaki duvarın yanında ölü bulundu

Antalya'da, yaşlı kadın yol kenarındaki duvarın yanında ölü bulundu.

Kayıp olan 17 yaşındaki kızın cansız bedeni Yeşilırmak'ta bulundu
Kayıp olan 17 yaşındaki kızın cansız bedeni Yeşilırmak'ta bulundu

Antalya'da, yaşlı kadın yol kenarındaki duvarın yanında ölü bulundu. Yaşlı kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Manavgat ilçesi Ahmetler Mahallesi'nde yalnız başına yaşayan Emine Arslan (81) isimli yaşlı kadını mahalle girişinde taş duvar üzerinde oturur vaziyetteki hareketsiz halini gören vatandaşlar 112'yi arayarak durumu haber verdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaşlı kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerine gelen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Olay Yeri inceleme ekibi gerekli incelemelerini yaparken, yaşlı kadının cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - ANTALYA

Yaşlı kadın yol kenarındaki duvarın yanında ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali İhsan Su Erkan Kandemir Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Merve Dizdar Şeyma Subaşı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Erol Bulut Cenk Tosun Ersun Yanal Burak Yılmaz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Petrol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yaşlı kadın yol kenarındaki duvarın yanında ölü bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 15:45:23. #1.15#
title