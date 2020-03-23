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Zonguldak, Güncel

Yaşlı kadın yasağa rağmen otobüse binmek için dakikalarca direndi

Zonguldak'ta yasağa rağmen halk otobüsüne binmek isteyen yaşlı kadın kendisini almayan halk otobüsünün önüne atlayarak dakikalarca direndi.

23.03.2020 18:01 | Son Güncelleme: 23.03.2020 18:02
Yaşlı kadın yasağa rağmen otobüse binmek için dakikalarca direndi

Zonguldak'ta yasağa rağmen halk otobüsüne binmek isteyen yaşlı kadın kendisini almayan halk otobüsünün önüne atlayarak dakikalarca direndi. O anları anlatan otobüs şoförü Şenol Öztorun ise, "Yaşlılarımıza hürmetimiz sonsuz. Lütfen toplum sağlığı için evde kalın" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş üstü vatandaşların korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmalarını engellemek amacıyla yayımladığı genelgenin ardından Zonguldak'ta ilginç bir olay yaşandı.

Emekli öğretmen olduğu öğrenilen 70 yaşlarındaki bir kadın, yasağa rağmen halk otobüsüne binmekte direndi. Zaman zaman kendisini otobüsün önüne atan, kapılarını açmaya ve tutmaya çalışan yaşlı kadın; kendisini uyaranlara da tepki gösterdi.

Halk otobüsü şoförünün kendisini almak zorunda olduğunu söyleyerek tepkilerini yineleyen yaşlı kadın dakikalarca direndi. Bir ara otobüs şoförü kalkış saatinin gelmesiyle birlikte duraktan ayrılınca yaşlı kadın olay yerinden ayrıldı.

Otobüs şoförü: "Anlamamakta direniyorlar"

70 yaşın üzerinde olan yaşlı kadının sıklıkla halk otobüsünü kullandığını ancak bakanlığın genelgesinin ardından talimatlara uymak zorunda olduklarını anlatan otobüs şoförü Şenol Öztorun; o anları şöyle anlattı:

"Kendisi 70 yaşın üzerindedir. Bu gün yine geldi araca binmek istedi. Biz kendisine bakanlığın talimat verdiğini, 65 yaş üzeri yolcuların ücretli yada ücretsiz araçlara alınmaması gerektiğini söyledik. Kendisi inanılmaz bir şekilde aracın önüne attı kendisini. Biz güzel bir dille kendisine deklare ettik. Hem kendi sağlığı, hem de toplum sağlığı açısından yasak olduğunu söyledik. Kendisi ısrarla anlamak istemedi. Kendisini aracın önüne attı, sağa sola hakaretler savurmaya başladı. 65 yaş üzeri vatandaşlarda 1 haftadır yaşadığımız problem var. Kendilerine bakanlıklarımızın yasal olarak 'sizin için yasak uygulaması halinde evde kalmanız gerekiyor' defalarca izah ettik. Kendileri bunu anlamamakta, dinlememekte ısrar ederek hem bizim sağlığımızı hem kendi sağlıklarını hem de toplum sağlığını hiçe sayarak yine kural ihlali yaptılar. Biz kendilerine kuralı anlattık aslında. Elimizden geldiği kadarıyla biz onlara anlatıyoruz. Onlar anlamamakta ısrar ediyorlar. Kendisi ücret vererek bile binmek istediğini söyledi. Biz ücret bile vererek binemeyeceğini söyledik. Bu tamamen halk sağlığını ilgilendiren bir konu. Kendisine söyledik, rica ettik. Konuştuk. Ben de saatim doldu, vaktim geldi. Yavaş yavaş aracımı hareket ettirmek durumunda kaldım. Kendisine tekrar indik, ricada bulunduk. Ama uğraşıyoruz. Yoksa ki benim de annem var, büyüğüm var. Tabi ki yaşlılara elimizden geldiği kadar hürmet etmeye çalışıyoruz. Bu toplum sağlığı, çocuklarımızın sağlığı, kendileri açısından da sıkıntılı bir durum. Ama anlamak istemiyorlar. Hala caddelerde, duraklarda 65 yaş üzeri vatandaşlarımız hala caddelerde ve sokaklarda. Biz elimizden geldiği kadar kendilerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama bu kadar. Bundan ilerisine de gidemiyoruz. Biz yaşlılarımızın evde kalmalarını istiyoruz. Bu hepimizin sağlığı için önemli." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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