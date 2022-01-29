Yaşlı kadın yanıklar içinde ölü bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yaşlı kadın yanıklar içinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Yaşlı kadın yanıklar içinde ölü bulundu

Manisa'nın Akhisar ilçesinde kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın evindeki sobanın yanında vücudunda yanıklarla ölü olarak bulundu.

AKHİSAR, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın evindeki sobanın yanında vücudunda yanıklarla ölü olarak bulundu.

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Arabacıbozköy Mahallesi'nde yaşayan A.P.'den (93) haber alamayan yakınları eve geldi. Kapıyı açtıklarında yaşlı kadını sobanın yanında yaralı halde bulan yakınları durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler vücudunda 2. derece yanıklar oluşan A.P.'nin öldüğünü belirledi.

A.P.'nin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi İzmir Adli Tıp Morguna kaldırılırken, soruşturma devam ediyor. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Akhisar, Manisa, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title