Yaşlı kadın yangında can verdi
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Ermenek, Karaman, 3. Sayfa, Haber

Yaşlı kadın yangında can verdi

Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Görmeli köyünde bir evde çıkan yangında 83 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti.

23.04.2020 22:01 | Son Güncelleme: 23.04.2020 22:12
Yaşlı kadın yangında can verdi

Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Görmeli köyünde bir evde çıkan yangında 83 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Görmeli köyünde bir evde saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yangını bildirmeleri üzerine ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın mahalline hızlı bir şekilde ulaşan itfaiye yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında evinde yalnız yaşadığı öğrenilen 83 yaşındaki Şerife Vanlı hayatını kaybetti. Yangının çıkış sebebi araştırılmaya devam ederken, hayatını kaybeden yaşlı kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Ermenek Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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