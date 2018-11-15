Yaşlı Kadın Yanarak Can Verdi

SAMSUN'da, yürüteçle hareket ettiği belirtilen Saadet Çankaya (75), evde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Tekkeköy ilçesi Gökçe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Hüseyin Çankaya'ya ait tek katlı evde yangın çıktı. Evin tavanının plastik olması sebebiyle kısa sürede büyüyen yangın, tüm evi sardı. Yangın sırasında evde bulunan ve dizlerinden ameliyat olduğu için yürüteç yardımıyla yürüdüğü öğrenilen Saadet Çankaya, alevlerden kaçamayarak oturduğu kanepede yanarak can verdi. Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilerek söndürüldü. 6 kızı olduğu belirtilen Çankaya'nın kızları ve torunları olay yerinde sinir krizi geçirdi. - Samsun