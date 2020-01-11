Yaşlı kadın yanan evini terk etmek istemedi
Haberler » Güncel » Yaşlı kadın yanan evini terk etmek istemedi - Haber

Yaşlı kadın yanan evini terk etmek istemedi

Ümraniye'de yaşlı kadın ve oğlunun yaşadığı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

11.01.2020 11:52 | Son Güncelleme: 11.01.2020 12:24
Yaşlı kadın yanan evini terk etmek istemedi

'de yaşlı kadın ve oğlunun yaşadığı evde çıkan yangın, ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, saat 11.00 sıralarında Çavuşbaşı Caddesi'nde oğluyla beraber yaşayan Hatice Turan'ın evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden komşuları, ve polise vererek Turan ve oğlunu evden çıkarmaya çalıştı. Yaşlı kadın komşularının çabalarına rağmen evden çıkmak istemedi.

Olay yerine gelen polis ve ekipleri, Hatice Turan'ı ikna ederek evden çıkardı. Dumandan etkilenen yaşlı kadına olay yerinde bekletilen ambulansta müdahale edildi.

ekiplerinin çalışması sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

Evde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler