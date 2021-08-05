Yaşlı kadın, yanan evini görünce gözyaşlarını tutamadı
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Yaşlı kadın, yanan evini görünce gözyaşlarını tutamadı

Yaşlı kadın, yanan evini görünce gözyaşlarını tutamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangının ikinci gününde, evi küle dönen 71 yaşındaki Havva Güner, yanık eşyalarını temizlerken gözyaşlarına boğuldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangının ikinci gününde, evi küle dönen 71 yaşındaki Havva Güner, yanık eşyalarını temizlerken gözyaşlarına boğuldu.

Manavgat ilçesinde 9 gün önce, 4 farklı noktada aynı anda çıkan yangının ikinci gününde, Aşağı Işıklar Mahallesi'nde Havva-Naci Güner çiftinin evleri de alevlere teslim oldu. Yaşlı çiftin 40 yıllık emekleri kısa sürede küle döndü. Güner çiftinin, yangından sadece küçükbaş hayvanlarını ve bir otomobilini kurtarabildi. Yangının soğutulmasının ardından mahalleye gelen Güner çifti, gördüğü manzara karşısında büyük üzüntü yaşadı. Sapa sağlam bıraktıkları evlerinin simsiyah ve yanmış şekilde gören Havva Güner, gözyaşlarını tutamadı.

Yaşlı çift yakınlarının desteğiyle, yanan beyaz eşyalarının hurdasını balkondan atarak bir kenara biriktirdi. Tarım aletleri, yem ve saman balyaları yanan çift, hayatlarını kurtardıkları için şükretti.

"İğnesi bile kalmadı

Günlerdir elleri siyahlar içinde yanmayan eşyalarını kurtarmaya çalışan Hava Güner, "Yangından sonra belim ağrımaya başladı. Yangının ikinci günü alevler buraya yaklaşmaya başladı. Küçükbaş hayvanlarımızı kurtardık. Geri geldik eşimle evimiz yanmış kara dumanın içinde. Her gün sabah geliyorum evime ağlıyorum. Yok bir çare. Çeyizim her şeyim çifter çifterdi. Beyaz eşyam her şeyim yandı. Annem babamın, çocuklarımın hatırası bitti. İğnem bile çıkmadı. Üzerimdeki kıyafetimden başka bir şey olmadı. Allah'a şükür. 3-4 tavuk kurtulmuş. 40 yıllık emeğim vardı bu evde. Anılarım gözünün önünden gitmiyor. Her yiyeceğimi kendim yapardım. Şimdi kardeşimin evinde kalıyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Yaşlı kadın, yanan evini görünce gözyaşlarını tutamadı
Yaşlı kadın, yanan evini görünce gözyaşlarını tutamadı
Yaşlı kadın, yanan evini görünce gözyaşlarını tutamadı
Yaşlı kadın, yanan evini görünce gözyaşlarını tutamadı
Yaşlı kadın, yanan evini görünce gözyaşlarını tutamadı
Yaşlı kadın, yanan evini görünce gözyaşlarını tutamadı
Yaşlı kadın, yanan evini görünce gözyaşlarını tutamadı
Yaşlı kadın, yanan evini görünce gözyaşlarını tutamadı
Yaşlı kadın, yanan evini görünce gözyaşlarını tutamadı
Yaşlı kadın, yanan evini görünce gözyaşlarını tutamadı
Yaşlı kadın, yanan evini görünce gözyaşlarını tutamadı
Yaşlı kadın, yanan evini görünce gözyaşlarını tutamadı
Yaşlı kadın, yanan evini görünce gözyaşlarını tutamadı
Yaşlı kadın, yanan evini görünce gözyaşlarını tutamadı
Yaşlı kadın, yanan evini görünce gözyaşlarını tutamadı
Yaşlı kadın, yanan evini görünce gözyaşlarını tutamadı
Yaşlı kadın, yanan evini görünce gözyaşlarını tutamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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