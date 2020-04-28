Yaşlı kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
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Yaşlı kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

ISPARTA'da, yakınlarının haber alamadığı Gülten Pekşen (73), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Yaşlı kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
28.04.2020 13:28 | Son Güncelleme: 28.04.2020 13:28

ISPARTA'da, yakınlarının haber alamadığı Gülten Pekşen (73), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Hızırbey Mahallesi 164 Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Gülten Pekşen'den haber alamayan yakınları, polise haber verdi. İhbar üzerine kadının oturduğu eve giden polis ekipleri, kapıyı çaldı; ancak açan olmadı. Alınan izinle eve giren ekipler, Pekşen'i yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Pekşen'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Gülten Pekşen'in cansız bedeni, evdeki incelemelerin ardından morga götürüldü.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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