Yaşlı kadın yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
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Yaşlı kadın yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

19.03.2021 17:13 | Son Güncelleme: 19.03.2021 17:22
Yaşlı kadın yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesinde, emekli Leyla Türkmen (69), yalnız yaşadığı evinde elektrik kontağından çıkan yangında hayatını kaybetti.

ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesinde, emekli Leyla Türkmen (69), yalnız yaşadığı evinde elektrik kontağından çıkan yangında hayatını kaybetti.

Sivrihisar ilçesine bağlı Demirci Mahallesi'nde Leyla Türkmen'e ait iki katlı evin üst katında yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ekiplerin yaptığı kontrolde binanın üst katında yalnız yaşadığı öğrenilen emekli Leyla Türkmen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Türkmen'in cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Yangının elektrik kontağından çıktığı değerlendirilirken, yangınla ilgili soruşturma sürüyor.


Yaşlı kadın yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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