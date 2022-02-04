Yaşlı kadın tırın altında kaldı

PAYAS, HATAY (İHA) - Hatay'ın Payas ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadın tırın altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Payas ilçesi D91 Karayolu üzeri Şehit Yüzbaşı Ali Oğuz Bulvarında meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan 69 yaşındaki Zeliha Yumurtacı, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen tırın altında kaldı. Ağır yaralanan yaşlı kadın ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı kadın doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. - HATAY

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