Yaşlı kadın son anda kurtuldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yaşlı kadın son anda kurtuldu

Yaşlı kadın son anda kurtuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Milas'ın Hacıapti Mahallesi Eski Aydın Caddesi Çöllüoğlu Düğün Salonu yanında bulunan bir ikamette yangın çıktı.

AYDIN (İHA) - Milas'ın Hacıapti Mahallesi Eski Aydın Caddesi Çöllüoğlu Düğün Salonu yanında bulunan bir ikamette yangın çıktı.

Yükselen dumanları fark eden vatandaşların durumu 112'ye bildirmesinin ardından olay yerine itfaiye, güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği Ekipleri, evde yalnız yaşayan ve çıkan yangın sırasında dışarı çıkamayan 80 yaşındaki Fatmana Yalçıntaş kurtardı.

Elektrik sisteminden çıktığı belirlenen yangın söndürülürken, hastaneye sevk edilen 80 yaşındaki Fatmana Yalçıntaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MUĞLA

Yaşlı kadın son anda kurtuldu

Yaşlı kadın son anda kurtuldu

Yaşlı kadın son anda kurtuldu

Yaşlı kadın son anda kurtuldu

Acı tesadüf! Geçen yıl aynı tarihte ölen eşinin mezarına gitti, dönüşte feci şekilde can verdi

Acı tesadüf! Geçen yıl aynı tarihte ölen eşinin mezarına gitti, dönüşte feci şekilde can verdi

 Beyoğlu'nda can pazarı! Alev topuna dönen binada mahsur kalan kadın, pencereden atlayarak kurtuldu

Beyoğlu'nda can pazarı! Alev topuna dönen binada mahsur kalan kadın, pencereden atlayarak kurtuldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title