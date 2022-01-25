Yaşlı kadın son anda çatıdan düşen kar kütlesinden kurtuldu - Haberler
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Yaşlı kadın son anda çatıdan düşen kar kütlesinden kurtuldu

Yaşlı kadın son anda çatıdan düşen kar kütlesinden kurtuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bingöl'de yaşlı bir kadın halk otobüsüne bindiği sırada çatıdan kar kütlesi düştü.

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de yaşlı bir kadın halk otobüsüne bindiği sırada çatıdan kar kütlesi düştü. Saniyelerle kütle altından kurtulan kadının o anları otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere göre, merkeze bağlı Yenimahalle durağında bekleyen ve ismi öğrenilemeyen yaşlı kadın otobüs gelince araca doğru yöneldi. Sadık Bulduk yönetimindeki 12 M 0045 plakalı otobüsüne binmek isteyen kadın, otobüs kapısına geldiği sırada çatından kar kütlesi düştü. Saniyelerle kar kütlesinden kurtulan kadının o anları, halk otobüsünün güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Öte yandan, düşen kar kütlesinin bir kısmının otobüs içine girdiği görüldü. - BİNGÖL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Bingöl, kar, 3. Sayfa, Haber

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