Yaşlı kadın pompalı tüfekle vurularak öldürüldü
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Yaşlı kadın pompalı tüfekle vurularak öldürüldü

İZMİR'in Buca ilçesinde Hatice Sevinç (74), evine gelerek tartışan kişi tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

Yaşlı kadın pompalı tüfekle vurularak öldürüldü
12.07.2020 04:04 | Son Güncelleme: 12.07.2020 04:08

İZMİR'in Buca ilçesinde Hatice Sevinç (74), evine gelerek tartışan kişi tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Şüpheli kaçarken, ağır yaralanan yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 

Olay, saat 02.00 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi 696/5 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, Hatice Sevinç'in evine gitti. Evde yaşlı kadın ile tartışan şüpheli, yanında getirdiği pompalı tüfekle Hatice Sevinç'e ateş açtı. Şüpheli olay yerinden kaçarken olay sırasında evde bulunan Sevinç'in oğlu oğlu, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Sevinç'i, Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan yaşlı kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri Sevinç'in oğlu ve çevredeki vatandaşların ifadesine başvurdu. Polis ekipleri, silahlı saldırıyı düzenleyen şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürürken, Hatice Sevinç'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 


Kaynak: DHA

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