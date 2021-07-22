Yaşlı kadın oturduğu sitenin bahçesinde ölü bulundu

Antalya'da 66 yaşındaki kadının oturduğu sitenin bahçe kısmında cansız bedeni bulundu.

Antalya'da 66 yaşındaki kadının oturduğu sitenin bahçe kısmında cansız bedeni bulundu. Yaşlı kadının oturduğu dairenin balkon kısmından düşmüş ya da atlayarak intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olay, Konyaaltı ilçesi Molla Yusuf Mahallesi 1413 sokak üzerinde bulunan 7 katlı bir sitenin bahçe kısmında meydana geldi. Sitenin 3'üncü katında yalnız yaşayan Nermin B.'yi (66) yerde hareketsiz bir şekilde gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. 112 ekipleri tarafından kontrolü yapılan kadının hayatını kaybettiği öğrenildi.

Durumun şüpheli görülmesi üzerine olay yeri inceleme ekipleri çağrıldı. Yapılan incelemede kadının oturduğu dairenin balkonunda cama yakın duran sandalye dikkat çekti. Ekipler, kadının düşmüş ya da intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Ceset cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Adli Tıp Morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı