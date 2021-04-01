Yaşlı kadın otobüsün altında sürüklendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yaşlı kadın otobüsün altında sürüklendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yaşlı kadın otobüsün altında sürüklendi

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otobüsün çarpması sonrası sürüklenen ve altında sıkışan yaşlı kadın Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

1 Nisan şakası gibi! İzmir ve Manisa nisan ayında beyaza büründü
1 Nisan şakası gibi! İzmir ve Manisa nisan ayında beyaza büründü

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otobüsün çarpması sonrası sürüklenen ve altında sıkışan yaşlı kadın Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Öte yandan kaza anı otobüsteki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Laleli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Emine B. (70) karşıdan karşıya geçmek istediği sırada kendisine çarpan F.K. idaresindeki 45 D 0118 plakalı özel halk otobüsünün altında kaldı. Otobüsün çarpması sonucu bir süre altında sürüklenen Emine B., otobüsün altında sıkıştı için olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde yaptıkları çalışmaların ardından Emine B.'yi sıkıştığı yerden çıkardı. 112 Acil Servis ekiplerine teslim edilen Emine B., daha sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşlı kadına çarpan otobüs şoförü F.K. ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. Bir türlü sakinleştirilemeyen F.K. da daha sonra hastaneye sevk edildi. Öte yandan kaza anı otobüsteki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. - MANİSA

Yaşlı kadın otobüsün altında sürüklendi
Yaşlı kadın otobüsün altında sürüklendi
Yaşlı kadın otobüsün altında sürüklendi
Yaşlı kadın otobüsün altında sürüklendi
Yaşlı kadın otobüsün altında sürüklendi
Yaşlı kadın otobüsün altında sürüklendi
Yaşlı kadın otobüsün altında sürüklendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Cahit Özkan Ali İhsan Su Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Burcu Biricik Armağan Çağlayan
Spor Can Bartu Ersun Yanal Şenol Güneş Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yaşlı kadın otobüsün altında sürüklendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 19:57:38. #1.16#
title