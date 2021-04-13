BURSA YAŞLI KADIN ONARIM İÇİN ÇATIYA ÇIKTI, İNTİHARA KALKIŞTIĞI SANILDI
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BURSA YAŞLI KADIN ONARIM İÇİN ÇATIYA ÇIKTI, İNTİHARA KALKIŞTIĞI SANILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
BURSA YAŞLI KADIN ONARIM İÇİN ÇATIYA ÇIKTI, İNTİHARA KALKIŞTIĞI SANILDI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı apartmanın akan çatısına onarım için çıkan Safiye Çayır (78), intihara kalkıştığı sanılınca polisi harekete geçirdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı apartmanın akan çatısına onarım için çıkan Safiye Çayır (78), intihara kalkıştığı sanılınca polisi harekete geçirdi. Yaşlı kadın polis tarafından çatıdan indirildi.

Olay, saat 12.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Mesudiye Mahallesi, Dinç Sokak'taki 3 katlı apartmanda meydana geldi. Alzheimer hastası Safiye Çayır, ikamet ettiği apartmanın çatısına çıkarak, kiremitleri düzeltmeye başladı. Kadını çatıda gören mahalleli, intihar ettiğini düşünerek polise ihbarda bulundu. Bölgeye gelen İnegöl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, çatıya çıkarak kadın ile iletişime geçti. Polisi karşısında gören Safiye Çayır, çatının sızdırdığını söyleyerek, kiremitleri düzenlediğini belirtti. Polisler, kadını çatıdan indirmek için bir süre konuştu. Çakır, daha sonra çatıdan indirilerek evine götürüldü.

BURSA YAŞLI KADIN ONARIM İÇİN ÇATIYA ÇIKTI, İNTİHARA KALKIŞTIĞI SANILDI
BURSA YAŞLI KADIN ONARIM İÇİN ÇATIYA ÇIKTI, İNTİHARA KALKIŞTIĞI SANILDI
BURSA YAŞLI KADIN ONARIM İÇİN ÇATIYA ÇIKTI, İNTİHARA KALKIŞTIĞI SANILDI
BURSA YAŞLI KADIN ONARIM İÇİN ÇATIYA ÇIKTI, İNTİHARA KALKIŞTIĞI SANILDI
BURSA YAŞLI KADIN ONARIM İÇİN ÇATIYA ÇIKTI, İNTİHARA KALKIŞTIĞI SANILDI
BURSA YAŞLI KADIN ONARIM İÇİN ÇATIYA ÇIKTI, İNTİHARA KALKIŞTIĞI SANILDI
BURSA YAŞLI KADIN ONARIM İÇİN ÇATIYA ÇIKTI, İNTİHARA KALKIŞTIĞI SANILDI
BURSA YAŞLI KADIN ONARIM İÇİN ÇATIYA ÇIKTI, İNTİHARA KALKIŞTIĞI SANILDI
BURSA YAŞLI KADIN ONARIM İÇİN ÇATIYA ÇIKTI, İNTİHARA KALKIŞTIĞI SANILDI
BURSA YAŞLI KADIN ONARIM İÇİN ÇATIYA ÇIKTI, İNTİHARA KALKIŞTIĞI SANILDI
BURSA YAŞLI KADIN ONARIM İÇİN ÇATIYA ÇIKTI, İNTİHARA KALKIŞTIĞI SANILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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