Yaşlı kadın oğlu tarafından darp edildi

Yaşlı kadın oğlu tarafından darp edildi

Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşlı bir kadın oğlu tarafından darp edildi.

Yaşlı kadın oğlu tarafından darp edildi

Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşlı bir kadın oğlu tarafından darp edildi. Yaşanan olaya rağmen yaşlı kadın, oğlunu koruyarak hastaneye yatırılmasını istedi.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesinde yaşlı bir kadın oğlu tarafından darp edildi. Olayı gören vatandaşlar duruma müdahale ederek, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, annesini darp ettiği iddia edilen kişiyi ekip aracına bindirerek karakola götürdü. Oğlunu koruyan yaşlı kadın ise, tedavi gördüğünü belirttiği oğlunun yeniden hastaneye yatırılmasını istedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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