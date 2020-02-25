: Yaşlı kadın merdiven boşluğuna düştü

25.02.2020 10:05 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:06

Esenyurt'ta torununu okuldan almaya giden 63 yaşındaki kadın yolda yürüdüğü sırada ayağı takılınca yaklaşık 3 metrelik merdiven boşluğuna düştü. Kadın düşerken torunu tutmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, torununu okuldan almaya giden Münever Yolcu (63), eve dönmek için yürümeye başladı. Yaşlı kadın bu sırada kaldırım kenarında bulunan bir iş yerinin 3 metre yüksekliğindeki merdiven boşluğuna düştü. Bu sırada torunu yaşlı kadını tutmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Yolcu'nun düştüğünü gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince vücudunda kırıklar ve incinmeler olabileceği değerlendirilen Yolcu, sedye ile ambulansa taşıdı. Yolcu, hastanede tedavi altına alındı.

TORUNU DÜŞERKEN TUTMAYA ÇALIŞTI

Yaşanan olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, okuldan çıkan çocukların geçişi yer alıyor. Görüntülerin devamında ise Yolcu'nun yola yürürken ayağının takılıp yaklaşık 3 metre yükseklikten düştüğü anlar yer alıyor. Yaşlı kadını torununun tutmaya çalıştığı anlar görüntülere yansıyor.

(Murat Delice - Furkan Tan/İHA)

Kaynak: İHA

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