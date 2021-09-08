Yaşlı kadın köpeklerin saldırısına uğradı
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Yaşlı kadın köpeklerin saldırısına uğradı

Yaşlı kadın köpeklerin saldırısına uğradı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde köpeklerin saldırısına uğrayan yaşlı kadın yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde köpeklerin saldırısına uğrayan yaşlı kadın yaralandı.

Olay, Ortaköy Mahallesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Evinin kapısının önüne çıkan Havva T'ye (72) iki sokak köpeği saldırdı. Bacağından ısırılan kadının imdadına ailesi yetişti. Yaralı kadın olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma olayla alakalı tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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