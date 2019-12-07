Yaşlı kadın, kızının çıkardığı öne sürülen yangında öldü (2)

07.12.2019 16:12 | Son Güncelleme: 07.12.2019 16:12

'DÖNÜP HANIMI ALAMADIM'

Yangında yaşamını yitiren Hava Koçer'in (91) cenazesi, Ankara Adi Tıp Kurumu'nda otopsi yapılması ardından ailesine teslim edildi. Yangında eşini kaybeden Süleyman Koçer, yangını çıkardığı öne sürülen şizofreni hastası üvey kızı Özlem Koçer (36) ile taziyeleri kabul ederken büyük üzüntü yaşadı. Süleyman Koçer, yangında eşinin kendisini uyandırdığını ancak onu kurtaramadığını anlatarak, "Ben hanımla aynı odada yatıyorum. Hanım, 'bitişik odada bir şey var, kalk da bir bak' dedi. Gittim baktım ki alevler sarmış ortalığı. Hanımın gözleri görmüyor, kalçaları kırık, bacağı kırıktı. Odaya tekrar dönemedim, kapı tutuşmuştu. Dönüp hanımı alamadım. Kızım fırlamış balkona çıkmış, oradan mutfaktan da dışarıya çıkmış. Ev kullanılmaz hale gelmiş, dış kapıya kadar yanmış" dedi. Hava Koçer'in cenazesi, Elmadağ ilçesinde ikindi kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.

'PANİK YAŞADIK'Bina sakinlerinden Kürşat Dalkılıç ise sabaha karşı binayı duman sarması sonucu uyandıklarını, büyük panik yaşadıklarını anlattı. Dalkılıç "Biz 5'inci katta oturuyoruz, eşim uyandırdı beni. 2'nci katta zihinsel engelli bir kız vardı, sanırım o bir şeyler yapmış. İçeride yaşlı teyze ile amca vardı. Gece biz de panikle zor çıktık. Bütün bina dumanlar içerisindeydi. Binayı tahliye yapamadık ortadaki boşluk dumanla dolduğu için. İtfaiye kurtardı bizi" dedi.Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.Harun ÖZALP-İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA,

Kaynak: DHA