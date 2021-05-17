Yaşlı kadın inşaat alanında ölü bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşlı kadın inşaat alanında ölü bulundu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşlı kadın inşaat alanında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay, Anıt Mahallesi 0318 Sokaktaki inşaat alanında bir kadının hareketsiz yattığını görenler durumu emniyet ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yapılan ihbarla olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık Ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri tarafından olay yeri güvenlik çemberine alınırken, yaşlı kadının cenazesi Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Emniyet personelinin yaptığı çalışmada hayatını kaybeden kadının 73 yaşındaki Şefika Oruç olduğu belirlendi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı