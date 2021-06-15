Yaşlı kadın İnce'ye elini öptürüp, söz istedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yaşlı kadın İnce'ye elini öptürüp, söz istedi

Yaşlı kadın İnce'ye elini öptürüp, söz istedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Karabük'te bir vatandaş, partisinin il başkanlığı binasının açılışı için Karabük'e gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye zorla elini öptürüp, vaatleri için söz istedi.

Karabük'te bir vatandaş, partisinin il başkanlığı binasının açılışı için Karabük'e gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye zorla elini öptürüp, vaatleri için söz istedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin il başkanlığı binasının açılışı için Karabük'e geldi. Başkan İnce, otobüs eşliğinde parti binasının önüne gelerek vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

Daha sonra vatandaşlara konuşma yapmak isteyen İnce'ye, yaşlı bir kadın yaklaşarak elini öptürmek istedi. Korona virüs dolayısıyla elini öpmek istemeyen İnce, kadının ısrarı üzerine elini öptü. Daha sonra İnce'nin vaatlerini yerine getirmesi için söz isteyen yaşlı kadın, seçimde Memleket Partisi'ne oy vereceğini söyledi.

Partisinin il örgütlenmelerini gerçekleştirmeye devam ettiklerini söyleyen İnce, Memleket Partisi olarak seçime hazır olduklarını ifade etti.

Konuşmanın ardından İl Başkanlığı'nın açılışını yapan İnce, parti yöneticileri ile bir araya gelerek toplantı yaptı. - KARABÜK

Yaşlı kadın İnce'ye elini öptürüp, söz istedi
Yaşlı kadın İnce'ye elini öptürüp, söz istedi
Yaşlı kadın İnce'ye elini öptürüp, söz istedi
Yaşlı kadın İnce'ye elini öptürüp, söz istedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayan Muharrem İnce'nin seçim otobüsü yolda kaldı
Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayan Muharrem İnce'nin seçim otobüsü yolda kaldı
Üstü kapalı mesaj verdiler! İnce'nin Memleket Partisi'nde Canan Kaftancıoğlu çatlağı
Üstü kapalı mesaj verdiler! İnce'nin Memleket Partisi'nde Canan Kaftancıoğlu çatlağı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Angela Merkel Süleyman Soylu Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emel Sayın Şeyma Subaşı Funda Eryiğit Erkan Petekkaya
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Roland Garros Merih Demiral Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yaşlı kadın İnce'ye elini öptürüp, söz istedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 16:19:18. #1.15#

title