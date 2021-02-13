Yaşlı kadın evindeki yangında öldü

Yaşlı kadın evindeki yangında öldü

MUĞLA'nın Milas ilçesinde yalnız yaşayan 71 yaşındaki Saniye Jale Karslı, evinde çıkan yangında öldü.Boğaziçi Mahallesi Feza Sitesi'nde yaşayan yalnız yaşayan Saniye Jale Karslı'nın evinde, bugün saat 10.00 sıralarında, elektrik ısıtıcısından çıktığı tahmin edilen yangın başladı. Dumanı gören site sakinleri durumu itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerin olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Evde yapılan kontrolde Karslı'nın cesedi bulundu. Karslı'nın cenazesi, Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı