Yaşlı Kadın Evinde Şeker Komasına Girdi

Kahramanmaraş'ta yalnız yaşadığı evde fenalaşan 80 yaşındaki kadının imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Şeyh Adil Mahallesi 9. sokaktaki müstakil evde yalnız yaşayan Duran Taşçı (80), fenalaşınca durumunu telefonla torununa bildirdi.

Eve gelen Taşçı'nın çocukları, annelerinden ses alamayınca içeri girmek istedi ancak kapıyı açamayınca 112 Acil Sağlık Servisi ekiplerinden yardım istedi.

Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin evin pencerelerini kesmesiyle içeri giren aile yakınları kapıyı açarak Taşçı'ya ulaştı.

Baygın halde bulunan yaşlı kadın, evde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Şeker komasına girdiği belirtilen kadının, hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Öte yandan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Akıllı Yaşlı Bakım ve Koordinasyon Merkezi görevlileri de evde destek hizmeti vermek için adrese giderek çalışma yaptı.